Мордобой заказывали? Ночью боевикам ВСУ набили харю в тылу и на «передке»

Массированный удар по украинским тыловым районам сегодня ограничился пригородом Киева — Борисполем и двумя областями на Западной Украине, но зато основательно «перепахали» прифронтовую зону вдоль всей линии боевого соприкосновения.
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