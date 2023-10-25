Республиканец Майк Джонсон стал спикером Палаты представителей

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Палата представителей США преодолела 22-дневный кризис, в ходе которого три предыдущих кандидата от Республиканской партии были номинированы на должность спикера, а затем потерпели поражение.
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