Прогноз погоды в Крыму на понедельник.• Симферополь: +26°, дождь• Севастополь: +23°, дождь• Ялта: +24°, облачно• Алушта: +25°, облачно• Евпатория: +24°, облачно• Саки: +25°, облачно• Бахчисарай: +25°, облачно• Джанкой: +25°, облачно• Судак: +24°, облачно• Феодосия: +24°, дождь.
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