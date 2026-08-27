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Мировое обозрение

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Группу наёмников ВСУ сожгли у купянских лесов, которые они «захватили»

Группу наёмников ВСУ сожгли у купянских лесов, которые они «захватили»

Война любит тишину, но иногда тишина лжи опаснее выстрелов. В Купянском районе произошёл показательный случай: группа, отрапортовавшая об успехе, фактически перестала существовать на пути к этому «успеху».

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