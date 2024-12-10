Юра - номинант, Яна* - фигурант. Что творится в русском кино?

"Юра, мы выиграли Канны", - радостно писали весной кинокритики актёру Юрию Борисову. Обласканный за рубежом фильм "Анора", разумеется, представляет русских в очень негативном свете - восхищение иностранной публики вполне понятно.
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