НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

153 подписчика

Карева и Ангелопол пропустят сезон-2024/25 из-за того, что не могут выступать по одному разряду

В августе стало известно, что Дарья Карева и Валерий Ангелопол начали совместные тренировки. «К сожалению, мы с Дашей в силу возраста и из-за различий в спортивных классификациях не можем выступать на соревнованиях в 2024 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх