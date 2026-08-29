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Российский Ту-154 разбился на Шпицбергене 30 лет назад

Российский Ту-154 разбился на Шпицбергене 30 лет назад

 © Bureau of Aircraft Accidents Archives В 1996 году на Шпицбергене, где стоит самый северный памятник Ленину, разбился российский Ту-154.

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