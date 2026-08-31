Россиянка завоевала Гран-при Comic Con Astana 2026

Российская косплеерша Frau Haku (Ольга Хаку) стала обладательницей главного титула международного конкурса косплея «Чемпион Арены» на Comic Con Astana 2026.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Fishki.net - Сайт хорошего настроения302 подписчика
Свежие комментарии
- Судьи, прокуроры ...
- С Семь раз обманул ...
- А Блогерша продала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым