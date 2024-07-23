Фондовые рынки США вернулись к росту

Фондовые рынки США вернулись к ростуВо вторник, 23 июля, мировые рынки двигались разнонаправленно: азиатские площадки закрылись в «красной зоне», но американские рынки показали сильную восходящую динамику.
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