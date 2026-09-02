710 километров, 10 дней, две столицы - одна цель. Одиночный благотворительный забег Санкт-Петербург - Москва

С 5 по 15 сентября 2026 года предприниматель и спортсмен Юрий Чувильский пробежит 710 километров от Санкт-Петербурга до Москвы, чтобы привлечь внимание к истории Руслана Авзалова – человека с ограниченными возможностями, которому необходим протез, чтобы вернуться к активной жизни, спорту и осуществить свою мечту – пробежать первый марафон.
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