Продажи новых авто в России упали на 6,5% в августе

Продажи новых автомобилей в России упали впервые с января: в августе реализовали 114,3 тыс машин, что на 6,5% меньше, чем годом ранее.
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