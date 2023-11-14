СМИ: встреча Си Цзиньпина с Байденом должна стабилизировать мировую экономику

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, которая состоится в Сан-Франциско, должна стабилизировать мировую экономику и решить несколько "неотложных проблем двустороннего и глобального характера".
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