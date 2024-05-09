В Липецкой области полицейские и общественники провели «Урок мужества» для воспитанников подшефного детского дома

В канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники УМВД России по Липецкой области традиционно посетили подшефный детский дом имени героя Российской Федерации Эдуарда Белана, чтобы поздравить ребят и педагогический коллектив учреждения с праздником.