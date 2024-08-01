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  • Silver Kont
    А ФСБ к этому не проявляет никакого интереса? А то похоже на терракт, тем более, что штрафов на 350 тыров, а в "Кроку...Водитель, спровоц...
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«Когда же я все это успею»: хореограф Дружинин рассказал о своей мечте

«Когда же я все это успею»: хореограф Дружинин рассказал о своей мечте

Заслуженный артист России и именитый хореограф Егор Дружинин рассказал, о чем он мечтает. В детстве ему повезло сняться в фильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», теперь же он хотел бы снять собственный проект — сериал, а также мюзикл для юной аудитории.

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