«Когда же я все это успею»: хореограф Дружинин рассказал о своей мечте

Заслуженный артист России и именитый хореограф Егор Дружинин рассказал, о чем он мечтает. В детстве ему повезло сняться в фильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», теперь же он хотел бы снять собственный проект — сериал, а также мюзикл для юной аудитории.