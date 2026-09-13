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Царьград

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Текслер поздравил программистов и отметил лидерство Южного Урала в ИИ

Текслер поздравил программистов и отметил лидерство Южного Урала в ИИ

Алексей Текслер обратился к жителям Челябинской области по случаю Дня программиста. Губернатор подчеркнул растущую значимость этого профессионального праздника и напомнил, что информационные технологии уже охватывают самые разные сферы — от производства и управления до образования, медицины, транспорта и ЖКХ.

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