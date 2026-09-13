Текслер поздравил программистов и отметил лидерство Южного Урала в ИИ

Алексей Текслер обратился к жителям Челябинской области по случаю Дня программиста. Губернатор подчеркнул растущую значимость этого профессионального праздника и напомнил, что информационные технологии уже охватывают самые разные сферы — от производства и управления до образования, медицины, транспорта и ЖКХ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Магнитная буря на...
- Чиновники устроил...
- Зачем ВСУ ударили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым