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Джейлен Браун о скользком паркете в Торонто: «Недопустимо»

Джейлен Браун о скользком паркете в Торонто: «Недопустимо»

Форвард «Бостона» Джейлен Браун, который получил мышечную травму, поскользнувшись на новом паркете в Торонто, считает, что подобные вещи не должны повторяться.

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