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Эксперт рассказал о потенциале мутаций дельта-штамма

Эксперт рассказал о потенциале мутаций дельта-штамма

Дельта-штамм коронавируса, возможно, практически исчерпал потенциал для появления новых опасных мутаций, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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