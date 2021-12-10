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Шамиль ТАРПИЩЕВ: Свой кусок юбилейного торта я успел съесть

Шамиль ТАРПИЩЕВ: Свой кусок юбилейного торта я успел съесть

В уходящем году Россия выиграла все командные турниры, заняла первое место в медальном зачете на Олимпиаде - это был самый успешный сезон отечественного тенниса СЕЗОН-2021.

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