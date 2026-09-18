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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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22 уникальных фото, открывающих окно в прошлое

22 уникальных фото, открывающих окно в прошлое

Старые фотографии умеют удивлять. Не постановочные и не отретушированные — просто кадры, которые кто-то сделал в нужный момент и в нужном месте.

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