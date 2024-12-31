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Царьград

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Xiaomi лидирует в России, а Apple возглавила расходы покупателей на iPhone

Xiaomi лидирует в России, а Apple возглавила расходы покупателей на iPhone

С января по октябрь 2023 года в России лидером продаж в количественном выражении стали смартфоны Xiaomi, заняв 21% рынка.

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