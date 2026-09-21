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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ташуев после отставки Диаса: «Рассмотрю вариант с «Родиной», хорошо знаю команду. Мы с ними на сборах играли, у них хороший состав»

Российский тренер Сергей Ташуев заявил, что может рассмотреть предложение возглавить «Родину». Сегодня команда Альфа-Банк РПЛ   сообщила об уходе Хуана Диаса с поста главного тренера.

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