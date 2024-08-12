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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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20-летний Минтен об опыте игры в НХЛ за «Торонто»: «Любая ошибка может привести к потере места в составе»

В прошлом сезоне нападающий пробился в основной состав «Лифс» по итогам тренировочного лагеря и провел 4 игры в регулярном чемпионате НХЛ (без очков при среднем времени 11:26).

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