Почитал я коллегу Антонова и подумал, что он прав – слишком мало мы пишем о достижениях России. Как малейший прокол, так вонь до небес, а как несомненный успех – так тишина.
Достижения России-2024
Комментарии
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В
Василий
Это просто наживка для дурачков. Украв наши деньги они всем показали - захотим и ваши украдём. А у деловых людей - репутация дорого стоит. Так что это ещё вопрос - кто больше проиграл.
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7 час.
Астон Мартин
Это для лохов втирают, мол наживка и доллару конец через это , и это больше похоже на оправдание собственной слабости , как и отсутствие ответа за уничтожение северных потоков , попробовали бы отжать у тех же америкосов данную сумму или трубы подорвать какие либо , быстро бы вас в чувство привели , а тут слабость видна невооруженным взглядом , и болтология про разные красные линии из этой же серии , кстати почему то перестали про них говорить , видимо чего то дошло ...🥸
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2 час.
Ингерман Ланская
даааа.... пиндосия и гейропа, эт вам не с совдепией в СОИ на дурачка играть.... Сегодня вы с Русскими столкнулись, а Русские - ребята умные, сообразительные и непредсказуемые!!!!
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35 мин.
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