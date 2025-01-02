Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    даааа.... пиндосия и гейропа, эт вам не с совдепией в СОИ на дурачка играть.... Сегодня вы с Русскими столкнулись, а ...Достижения России...
  • sorsw
    Молодец! Такими надо гордиться!От суда до увольн...
  • Астон Мартин
    Это для лохов втирают, мол наживка и доллару конец через это , и это больше похоже на оправдание собственной слабости...Достижения России...

Достижения России-2024

Достижения России-2024

Почитал я коллегу Антонова и подумал, что он прав – слишком мало мы пишем о достижениях России. Как малейший прокол, так вонь до небес, а как несомненный успех – так тишина.

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Комментарии
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В
Василий
Это просто наживка для дурачков. Украв наши деньги они всем показали - захотим и ваши украдём. А у деловых людей - репутация дорого стоит. Так что это ещё вопрос - кто больше проиграл.
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7 час.
Астон Мартин
Это для лохов втирают, мол наживка и доллару конец через это , и это больше похоже на оправдание собственной слабости , как и отсутствие ответа за уничтожение северных потоков ,  попробовали бы отжать у тех же америкосов данную сумму  или трубы подорвать какие либо  , быстро бы вас в чувство привели , а тут слабость видна невооруженным взглядом , и болтология про разные красные линии из этой же серии , кстати почему то перестали про них говорить , видимо чего то дошло ...🥸
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2 час.
Ингерман Ланская
даааа.... пиндосия и гейропа, эт вам не с совдепией в СОИ на дурачка играть.... Сегодня вы с Русскими столкнулись, а Русские - ребята умные, сообразительные и непредсказуемые!!!!
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35 мин.

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