Достижения России-2024

Это просто наживка для дурачков. Украв наши деньги они всем показали - захотим и ваши украдём. А у деловых людей - репутация дорого стоит. Так что это ещё вопрос - кто больше проиграл.

Астон Мартин

Это для лохов втирают, мол наживка и доллару конец через это , и это больше похоже на оправдание собственной слабости , как и отсутствие ответа за уничтожение северных потоков , попробовали бы отжать у тех же америкосов данную сумму или трубы подорвать какие либо , быстро бы вас в чувство привели , а тут слабость видна невооруженным взглядом , и болтология про разные красные линии из этой же серии , кстати почему то перестали про них говорить , видимо чего то дошло ...🥸