Цой раскрыла свой диагноз на фоне госпитализации в онкоцентр

Певица Анита Цой раскрыла состояние своего здоровья на фоне слухов о ее лечении в онкоцентре. Об этом она сообщила в ролике, опубликованном в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
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