Цой раскрыла свой диагноз на фоне госпитализации в онкоцентр

Певица Анита Цой раскрыла состояние своего здоровья на фоне слухов о ее лечении в онкоцентре. Об этом она сообщила в ролике, опубликованном в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).