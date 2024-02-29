Россияне попытались в 2023 году незаконно перевезти через границу 254 млн рублей

Объем незаконно перевезенных через границу России денег за 2023 год сократился в 2,5 раз: общая сумма средств, которые граждане пытались незаконно перевезти через границу в крупном или особо крупном размере, в рублевом эквиваленте составила 253,8 млн рублей против 613 млн рублей в 2022 году, пишут «Известия» со ссылкой на данные ФТС.