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Россияне попытались в 2023 году незаконно перевезти через границу 254 млн рублей

Россияне попытались в 2023 году незаконно перевезти через границу 254 млн рублей

Объем незаконно перевезенных через границу России денег за 2023 год сократился в 2,5 раз: общая сумма средств, которые граждане пытались незаконно перевезти через границу в крупном или особо крупном размере, в рублевом эквиваленте составила 253,8 млн рублей против 613 млн рублей в 2022 году, пишут «Известия» со ссылкой на данные ФТС.

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