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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам назвали продукт, укрепляющий иммунитет к осеннему сезону

Россиянам назвали продукт, укрепляющий иммунитет к осеннему сезону

Эффект дает не разовая порция рыбы, а регулярное употребление за несколько недель до холодов Педиатр Юлия Андреева в беседе с РИА Новости рекомендовала начать употреблять треску в июле, за пять-шесть недель до начала осеннего сезона, чтобы заранее укрепить иммунитет к гриппу и ОРВИ.

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