Россиянам назвали продукт, укрепляющий иммунитет к осеннему сезону

Эффект дает не разовая порция рыбы, а регулярное употребление за несколько недель до холодов Педиатр Юлия Андреева в беседе с РИА Новости рекомендовала начать употреблять треску в июле, за пять-шесть недель до начала осеннего сезона, чтобы заранее укрепить иммунитет к гриппу и ОРВИ.