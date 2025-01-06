В России предложили снизить пенсионный возраст

МОСКВА, 6 января, ФедералПресс. Депутат Московской областной думы Анатолий Никитин предложил вернуть прежний пенсионный возраст в России (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), который действовал до начала пенсионной реформы.
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