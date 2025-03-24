Врач Комина: наследственность играет роль в появлении депрессии

Депрессия — это не просто плохое настроение, а целый комплекс симптомов: подавленность, снижение психической и двигательной активности, физические проявления в виде тахикардии, расширения зрачков и даже проблем с ЖКТ.
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