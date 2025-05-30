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Полгода тюрьмы за разговоры: критиковать Украину теперь в Чехии – подсудное дело

Полгода тюрьмы за разговоры: критиковать Украину теперь в Чехии – подсудное дело

Издание Česká justice сообщает, что суд Праги дал условный срок – семь месяцев тюрьмы с испытательным сроком в 20 месяцев – чешской учительнице Мартине Беднаржовой к семи месяцам условного лишения свободы за «лправдание российской агрессии».

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