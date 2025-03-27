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Ненависть к русским – стимул воевать: Зеленский закапывает себя

Ненависть к русским – стимул воевать: Зеленский закапывает себя

Одним из главных мотиваторов, по словам Зеленского, является ненависть к русским. Также он отметил желание обеспечить будущим поколениям украинцев возможность жить в свободной Украине, а не за ее пределами.

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