Ненависть к русским – стимул воевать: Зеленский закапывает себя

Одним из главных мотиваторов, по словам Зеленского, является ненависть к русским. Также он отметил желание обеспечить будущим поколениям украинцев возможность жить в свободной Украине, а не за ее пределами.
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