"Вот вам и мигранты-специалисты!": пьяного врача уволят из челябинской больницы

Silver Kont

Да, что-то не везёт челябинцам в последнее время... И опять многострадальное Коркино..... И опять черножопая сволочь, цыган недавно только разогнали.... Похоже, пора менять власти в губернии, на людей, нацеленных на защиту интересов жителей области.... Привлекать специалистов жильём и зарплатами, а всю черножопую нечисть вообще гнать из области, объявив её зоной, свободной от мигрантов....