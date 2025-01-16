Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Вот вам и мигранты-специалисты!": пьяного врача уволят из челябинской больницы

"Вот вам и мигранты-специалисты!": пьяного врача уволят из челябинской больницы

Царьград. Урал Фото сгенерировано нейросетью. Из-за него пришлось отложить несколько операций.

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Комментарии
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Silver Kont
Да, что-то не везёт челябинцам в последнее время... И опять многострадальное Коркино..... И опять черножопая сволочь, цыган недавно только разогнали.... Похоже, пора менять власти в губернии, на людей, нацеленных на защиту интересов жителей области.... Привлекать специалистов жильём и зарплатами, а всю черножопую нечисть вообще гнать из области, объявив её зоной, свободной от мигрантов....
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14 час.
Добрый Кот
&quot;Черножопая сволочь&quot;-люблю, когда люди называют вещи своими именами.
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13 час.
Сергей Алексеев
Над местными властями нужен народный контроль.
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3 час.

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