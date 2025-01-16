Царьград. Урал Фото сгенерировано нейросетью. Из-за него пришлось отложить несколько операций.
"Вот вам и мигранты-специалисты!": пьяного врача уволят из челябинской больницы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
Да, что-то не везёт челябинцам в последнее время... И опять многострадальное Коркино..... И опять черножопая сволочь, цыган недавно только разогнали.... Похоже, пора менять власти в губернии, на людей, нацеленных на защиту интересов жителей области.... Привлекать специалистов жильём и зарплатами, а всю черножопую нечисть вообще гнать из области, объявив её зоной, свободной от мигрантов....
Ответить
14 час.
Добрый Кот
"Черножопая сволочь"-люблю, когда люди называют вещи своими именами.
Ответить
13 час.
Сергей Алексеев
Над местными властями нужен народный контроль.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии