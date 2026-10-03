Каждый пятый хотя бы раз уезжал на зимовку в теплые страны

Большинство (62%) россиян хотели бы хотя бы один раз провести зимние месяцы в теплой стране. Из них 19% хотели бы уехать, но пока не могут себе этого позволить из-за финансов, а 16% не решаются из-за работы или учебы.
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