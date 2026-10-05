Физик Зенченко: шаровые молнии могут быть связаны с испарением грунта

Старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко рассказал об одной из гипотез возникновения шаровых молний, согласно которой удар обычной молнии может испарять вещество грунта.
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