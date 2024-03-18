«Трактор» победил «Динамо» в овертайме и увеличил преимущество в серии

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над московским «Динамо» по результатам состоявшегося 18 марта матча 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), завершившегося со счетом 5:4.
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