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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пивоваров о «Динамо» Шварца: «Аналитические данные говорят о прогрессе команды. Но все равно все определяет результат»

Генеральный директор московского « Динамо » Павел Пивоваров считает, что аналитические данные свидетельствуют о прогрессе команды при главном тренере Сандро Шварце , однако определяющим фактором остается результат.

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