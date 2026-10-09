Семь человек пострадали в крупном ДТП на трассе в Тверской области

Семь человек пострадали в крупном ДТП на трассе М-11 в Тверской области. Об этом сообщили в МВД. / Источник: © УМВД России по Тверской областиНовость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.
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