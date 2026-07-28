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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Kick It Out получила рекордные 1744 сообщения о дискриминации в сезоне-2025/26 – на 25% больше, чем год назад. Почти половина посвящена расизму

Организация Kick It Out сообщила о рекордном количестве жалоб на дискриминацию в сезоне-2025/26. Получены 1744 сообщения о подобных инцидентах – это рекордный показатель.

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