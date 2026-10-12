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Суд в Москве признал права вдовы Шатунова на песни группы "Ласковый май"

Суд в Москве признал права вдовы Шатунова на песни группы "Ласковый май"

Щербинский районный суд Москвы частично удовлетворил исковые требования Светланы Шатуновой, вдовы солиста группы "Ласковый май", к музыкальному продюсеру Андрею Разину.

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