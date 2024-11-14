Два года и семь месяцев колонии строгого режима для Кирилла Василенко и Артура Исакова

Кирилл Василенко и Артур Исаков получили по два года и семь месяцев колонии строгого режима. Это решение было принято по результатам апелляционного пересмотра их дела, состоявшегося 11 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба Самарского областного суда.