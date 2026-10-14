Юные самбисты из Рязанской области завоевали медали на региональных соревнованиях

Состязались юноши 2016-2017 года рождения и 2018-2018 года рождения. Рязанскую область представляли воспитанники клуба «Мужество» и спортшколы олимпийского резерва «Юпитер».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С начала года в Р...
- С начала года в Р...
- ХЛ При сжигании сруб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым