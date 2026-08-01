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Юки Цунода: «Хотел бы увидеть Джейсона Стэйтема в сиквеле «Формулы-1». Было бы интересно включить злодеев и боевые сцены»

Резервный пилот « Ред Булл » Юки Цунода поделился мыслями о картине « Формула-1 », где главную роль сыграл Брэд Питт.

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