Как в Москве появилась «летающая тарелка»Необычный музей АЗЛК в форме летающей тарелки построили к Олимпиаде-80.
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