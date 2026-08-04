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Аргументы недели

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Солдат, воевавший на СВО, рассказал, как они брали Нью-Йорк

Солдат, воевавший на СВО, рассказал, как они брали Нью-Йорк

Для жителей Омска 34-летний Сергей, известный под позывным «Тор», уже стал легендой. Друзья и родные называют его человеком, который брал Нью-Йорк.

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