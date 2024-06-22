Нарышкин: разведслужбы США планируют использовать ИИ против неугодных стран

ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков Разведывательные службы США стоят на пороге использования искусственного интеллекта в качестве инструмента против неугодных стран, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
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