Седой старик, лет семидесяти, ходил около вольеров и всё время кого-то высматривал. Работница приюта заметила это и подошла к нему.
Старик и Берта
Комментарии
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Аурелия Запсенко
Рассказ хороший, да только "седой старик лет семидесяти" как-то неуместно здесь. Моему папе 92 и он не седой старик, а пожилой человек в здравом уме и твёрдой памяти, на прогулки ходит,правнука ждёт в гости, с соседями переругивается. Старик-это не возраст, а состояние души. Некоторые люди-с молоду старушки.
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