Старик и Берта

Аурелия Запсенко

Рассказ хороший, да только "седой старик лет семидесяти" как-то неуместно здесь. Моему папе 92 и он не седой старик, а пожилой человек в здравом уме и твёрдой памяти, на прогулки ходит,правнука ждёт в гости, с соседями переругивается. Старик-это не возраст, а состояние души. Некоторые люди-с молоду старушки.