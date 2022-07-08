Утро.ru

72 103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    пора Западу включать мозги и прекращать эти поставкиNYT: Запад уже не...
  • Сергей Лахов
    Ну вся ценность их интересов-стремление покупать и тратить. Много всё-таки на земле потерявшихся людей."Будет смертоубий...
  • Вячеслав даньшин
    Интересно, а если Путин разрешит нанести удар по  Пентагону, что эти пиндосовские дебилы будут говорить!?Пентагон разрешил...

Захарова сделала неоднозначный намек с фото Лаврова на G20

Захарова сделала неоднозначный намек с фото Лаврова на G20

Сегодня, 8 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил саммит G20 в Индонезии. Предстоящий визит дипломата сопровождался скандалом, поскольку многие политики призывали байкотировать российскую делегацию из-за спецоперации на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх