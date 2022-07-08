Захарова сделала неоднозначный намек с фото Лаврова на G20

Сегодня, 8 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил саммит G20 в Индонезии. Предстоящий визит дипломата сопровождался скандалом, поскольку многие политики призывали байкотировать российскую делегацию из-за спецоперации на Украине.
Сегодня, 8 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил саммит G20 в Индонезии. Предстоящий визит дипломата сопровождался скандалом, поскольку многие политики призывали байкотировать российскую делегацию из-за спецоперации на Украине.
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