Гадюки активизировались из-за жары в Прикамье

В Косинском округе Пермского края из-за установившегося тепла активизировались змеи. Местные власти предупреждают жителей о риске встретить не только ужей, но и обыкновенных гадюк, чьи укусы представляют серьезную угрозу для здоровья людей, детей и домашних животных, сообщил URA.