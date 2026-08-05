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Гадюки активизировались из-за жары в Прикамье

Гадюки активизировались из-за жары в Прикамье

В Косинском округе Пермского края из-за установившегося тепла активизировались змеи. Местные власти предупреждают жителей о риске встретить не только ужей, но и обыкновенных гадюк, чьи укусы представляют серьезную угрозу для здоровья людей, детей и домашних животных, сообщил URA.

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