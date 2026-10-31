Памятный камень на месте битвы при Кондурче Неблагодарный Данная статья – завершающая в цикле о противоборстве двух незаурядных монархов Западной Евразии.
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