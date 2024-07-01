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BFMTV: с женой Макрона случился конфуз с бюллетенями на выборах во Франции

BFMTV: с женой Макрона случился конфуз с бюллетенями на выборах во Франции

Жена французского главы Эммануэля Макрона Брижит попала в конфуз во время голосования на выборах в нижнюю палату парламента государства — она попыталась поставить подпись в списке избирателей до того, как положить бюллетень в урну.

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