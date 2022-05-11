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Сколько людей должно было жить в России и Советском Союзе в наше время по расчетам Госкомстата СССР? Изучаем научные данные

Сколько людей должно было жить в России и Советском Союзе в наше время по расчетам Госкомстата СССР? Изучаем научные данные

ПОЛИТОБЗОР Вряд ли для кого-то будет большим открытием, что одна из проблем России, да и всего постсоветского пространства – демографическая яма, которая образовалась в ходе крушения СССР и последующих за этим различных социальных процессов.

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